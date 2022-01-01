ديمبيلي يرفض عرض نيوكاسل الضخم ويطلب المزيد من الأموال !

بدأ عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني، في الاستماع للعروض المقدمة له بعد رفضه التجديد لناديه الحالي.

النجم الفرنسي عقده ينتهي في يونيو 2022، وطلباته المالية جعلت الأمور تصل إلى طريق مسدود من أجل استمراره مع برشلونة.

نيوكاسل ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس هم الأكثر اهتمامًا بديمبيلي، ولكن العرض الجاد الأول كان من نيوكاسل.

كيف جاء العرض الرسمي لديمبيلي؟

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن موسى سيسوكو وكيل اللاعب، افتتح مزادًا في السوق بعد فشل المفاوضات مع برشلونة.

وكيل اللاعب يدرك جيدًا ان ديمبيلي صاحب قيمة عالية، ويريد تحقيق أقصى استفادة مالية فيما يخص الراتب والعمولات في انتقاله بصفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة أن نيوكاسل بقيادة صندوق الاستثمار السعودي، عرض على اللاعب كراتب سنوي قيمته 20 مليون يورو سنويًا، وسيضاف إليها 20 مليونًا في أقساط الانتقال، بالإضافة لـ12 مليون يورو عمولة لوكيله.

ومع ذلك رفض ديمبيلي هذا العرض، حيث يريد 30 مليون يورو راتب سنوي، 30 مليون يورو قسط انتقال و15 مليون يورو عمولة لوكيله.

ماذا عن يوفنتوس؟

أشارت "سبورت" إلى أن يوفنتوس حاول السيطرة على زمام المبادرة للتوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب في يناير، ولكن ديمبيلي رفض هذه الفكرة.

ويريد الجناح الفرنسي أن يترك الباب مفتوحًا لأطول فترة ممكنة، في انتظار المزيد من العروض تكون أكثر إثارة خاصة من باريس سان جيرمان.

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