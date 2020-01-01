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ديمبيلي لن يشارك في الليجا رغم عودته من الإصابة

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ديمبيلي خارج حسابات برشلونة لنهاية الموسم محليًا لسبب مفاجئ

سيحرم نجم برشلونة عثمان ديمبيلي من المشاركة مع فريقه خلال ما تبقى من مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي حتى بعد عودته من الإصابة.

وكان ديمبيلي قد أصيب في مطلع فبراير الماضي وخضع لعملية جراحية في ركبته من المفترض أن تبعده عن الملاعب لـ 6 أشهر، أي لنهاية الموسم وفقًا للمواعيد الطبيعية

ولكن مع توقف نشاط كرة القدم لنحو شهرين مرشحين للزيادة، استفاد ديمبيلي نظريًا من هذه الفترة ونجح في استعادة الكثير من لياقته ليصبح على وشك العودة

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    ولكن لسوء حظه فإنه لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة في مباريات الدوري الإسباني المتبقية من الموسم الحالي، حتى بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

    والسبب هو أن برشلونة لجأ للقانون الذي يسمح له بالتعاقد مع لاعب بعد إصابة ديمبيلي، وقام بتقييده بدلًا من ديمبيلي المصاب إلى نهاية الموسم.

    وبناء على ذلك، جاء مارتن بريثوايت والذي سيشارك مع برشلونة في جميع مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي، ولكن ديمبيلي لن يسمح له بذلك.

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    يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر ريال مدريد، لذلك من المنتظر منافسة محتدمة فيما تبقى من جولات الليجا.

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