ديمبيلي: عودة بنزيما؟ ليس قراري .. وميسي جعلني أحب برشلونة

عثمان ديمبيلي يعلق على مواجهة ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم 2022، وفكرة عودة بنزيما إلى منتخب فرنسا.

أجرى عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة، قبل المران الخاص بالديوك، للحديث عن نهائي بطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين.

وفي بداية المؤتمر الصحفي تحدث ديمبيلي عن مواجهة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وزميله السابق في برشلونة الإسباني.

وقال الفرنسي: "لقد قضيت أربع سنوات جيدة للغاية في برشلونة، ميسي كان واحدًا من الأشياء التي جعلتنى أحب برشلونة، هو وأندريس إنييستا".

وأضاف: "كان بسيطًا للغاية في غرفة الملابس، وكان يشجع اللاعبين الصغار، لقد جلست بجانبه في غرفة الملابس وكان يساعدني كثيرًا".

وتابع: "وصلت إلى برشلونة وعمري 20 عامًا، وأردت أن أقوم بكل شيء بنفسي، لقد جعلني أهدأ، وأخبرني بأنه يكون هناك وقت يجب أن أمرر فيه الكرة، ووقت أحملها بنفسي إلى الأمام".

وعن مواجهة ميسي في النهائي قال ديمبيلي: "علينا أن نحاول ألا يلمس الكرة كثيرًا، لأنه خطير للغاية بالفعل".

وتطرق ديمبيلي في حديثه إلى فكرة عودة كريم بنزيما من جديد بعد تعافيه إلى منتخب فرنسا قبل النهائي، خاصة وأنه لم يخرج من قائمة "الديوك".

وقال ديمبيلي: "ذلك ليس قراري، إنه قرار المدرب، لكن أعتقد أنه كان مصابًا".