ديمبيلي عن مستقبله مع برشلونة: المسألة انتهت والأمر ليس في يدي

تحدث عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، عن مستقبله مع فريقه، في ظل بيان إدارة البلوجرانا، الذي أعلنت فيه نهاية علاقتها مع اللاعب، وطلب الإدارة من اللاعب الرحيل.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بحلول نهاية الموسم الجاري، وفشل الطرفان على مدار الأسابيع الماضية في الوصول لاتفاق من أجل مده.

وكان ماتيو أليماني مدير الكرة في برشلونة، قد أكد في تصريحات لقناة النادي الرسمية صباح اليوم، خروج ديمبيلي من حسابات الفريق، وأن اللاعب عليه الرحيل مباشرة إذ أنه ليس مخلصًا لمشروع برشلونة.

ومن جانبه، نشر اللاعب الفرنسي، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستاجرام"، كتب فيه: "هناك مفاوضات لتجديد العقد، تركت وكيل أعمالي يعتني بها، إنه مجال عمله، وأنا مجال عملي كرة القدم فقط".

وتابع اللاعب صاحب الـ 24 عامًا: "أنا أمنع أي شخص من التحدث نيابة عني أو نيابة عن وكيلي الذي أثق به تمامًا، أنا في كامل تركيزي مع النادي، ومتاح لمدربي في أي وقت".

وردًا على تصريحات أليماني، قال ديمبيلي: "أنا ضد أي تصريحات تشير إلى أنني خارج المشروع الرياضي للنادي، لا تتحدثوا عن نوايا لم تخطر في بالي قط".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لم أتوقف عن قراءة بعض التقارير السخيفة طيلة السنوات الماضية، دون أن أحاول حتى أن أبرر، ولكن الآن المسألة انتهت والأمر ليس في يدي، كل تركيزي الآن مع الفريق ومدربي".