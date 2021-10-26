"ديمبيلي أفضل بكثير من مبابي"!

نجم بايرن ميونخ يعتبر أن جناح برشلونة يتفوق على مهاجم باريس سان جيرمان.

يرى الألماني سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة أفضل بكثير من مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

عثمان ديمبيلي ينتظر أن يلعب مباراته الأولى مع برشلونة في الموسم الحالي، في مباراة الجولة 11 من الدوري الإسباني أمام رايو فاييكانو مساء الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات "البلوجرانا".

وتنتظر جماهير برشلونة عودة ديمبيلي بفارغ الصبر، على أمل أن يساهم في تحسن أداء فريق المدرب الهولندي رونالد كومان.

سيرج جنابري قال في حديث أثناء تصوير فيلم وثائقي لنادي بايرن ميونخ، سيتم بثه في نوفمبر المقبل على أمازون برايم: "ديمبيلي أفضل من مبابي".

جنابري قال هذه العبارة خلال محادثة مع زملائه في بايرن ميونخ، يوشوا كيميش وتوماس مولر.

مولر أجاب جنابري حينها: "ماذا تقصد بالأفضل؟ إذا كان بإمكاني المراوغة مثل ديمبيلي سأكون الأفضل أيضًا".

ومع ذلك، فإنه لا يمكن تحديد ما إذا كان جنابري يشير فقط إلى قدرات ديمبيلي على المراوغة أو كلاعب كرة قدم بشكل عام.

لكن الأمر الأكيد، هو أن الإصابات أعاقت تطور ديمبيلي بشكل كبير منذ انضمامه إلى صفوف برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في 2017.

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