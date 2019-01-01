ديل بوسكي: فينيسيوس ورودريجو استثنائيان ويجب التنسيق مع راموس

ديل بوسكي يتحدث بخصوص صفقات ريال مدريد ومشاركة سيرخيو راموس في الأولمبياد

قال فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا إنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين سيرخيو راموس والاتحاد الإسباني لكرة القدم حول مشاركة قائد لاروخا في أولمبياد طوكيو.

وكان سيرخيو راموس قد أعلن من قبل عن رغبته في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو أغسطس المقبل، والتي ستأتي بعد أقل من شهر ونصف من انتهاء كأس الأمم الأوروبية.

وحول ذلك، قال ديل بوسكي إن مشاركة راموس يجب أن تتم بالتنسيق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأمر الذي حدث من قبل في 2012 وانتصر سيرخيو لرغبته في النهاية.

وأضاف: "ريال مدريد يمتلك لاعبين مميزين في الوقت الحالي وسياسة النادي تغيرت في السنوات الأخيرة بالتعاقد مع المواهب الشابة حول العالم"

وتابع: "فينيسيوس جونيور ورودريجو لاعبان استثنائيان، لقد تعاقد ريال مدريد معهما مقابل مبالغ كبيرة لأنهما يتمتعان بإمكانيات كبرى"

وأردف: "هما يحتاجون إلى الوقت من أجل اكتساب بعض الأمور الأخرى واكتساب المزيد من الخبرة، هم متحرفان ويستطيعان التأقلم مع طبيعة المنافسة في الفريق الملكي"

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يذكر أن ديل بوسكي قد حقق مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا في 2002، ومع المنتخب الإسباني لقب كأس العالم في 2010، وكأس الأمم الأوروبية في 2012.