ديل بوسكي: نصف جمهور برشلونة لا يريد نيمار

نيمار مستمر في باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث فيسينتي ديل بوسكي، مدرب ريال مدريد وإسبانيا الأسبق، عن عودة نيمار إلى صفوف برشلونة من باريس سان جيرمان، وقال إنه ضد حدوثها.

واستمر نيمار في نهاية المطاف مع ناديه الفرنسي بعد صيف ساخن من المفاوضات مع برشلونة التي لم تسفر عن إتمام الصفقة.

إيدرسون: نيمار سعيد رغم عدم الانتقال إلى برشلونة

وقال ديل بوسكي مع "موندو": "نيمار لاعب رائع، وكان سيكون جيداً وجوده في الدوري الإسباني، ولكن له أفعال لا تعجبني، لم أكن لأضمه لفريقي".

وأردف: "في برشلونة أحياناً كان جيداً، وأخرى ليس جيداً، وفي بعض الأوقات سيئاً، إذا سألت جمهور برشلونة نصفه سيرفض عودته، وهذا يفسر الأمر".

ويتواجد نيمار حالياً في معسكر المنتخب البرازيلي الذي يستعد لخوض لقاءين وديين أمام كلاً من كولومبيا وبيرو.

ولم يشارك نيمار في أي من لقاءات باريس سان جيرمان لهذا الموسم، وذلك بسبب معاناته من الإصابة.