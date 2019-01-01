ديلي آلي يزيل مسؤولية إصابة جوميش من على كاهل سون

الجميع في حالة ذعر وحزن..

أُصيب جميع متابعي كرة القدم حول العالم بحالة من الذعر إبان الإصابة المزعجة التي تعرض لها أندري جوميش لاعب إيفرتون، خلال مباراة فريقه مع توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وكان هيونج مين سون قد قام بتدخل عنيف على جوميش أدى إلى إصابته بكسر في الكاحل، في مشهد هز مشاعر جميع المتابعين.

الدولي الكوري الجنوبي دخل في نوبة من البكاء بسبب ما سببه من ألم لجوميش، وقد تحصل على بطاقة حمراء على هذا التدخل القوي.

رابطة الاتحاد الإنجليزي كانت قد أعلنت أن سون تلقى البطاقة الحمراء كنتيجة لتهديد سلامة المنافس على خلفية تدخله.

وفي أول ردة فعل على ما حدث اليوم، تحدث ديلي آلي لاعب توتنهام، والذي أكد على أن زميله سون في غاية الحزن وشدد على تمنياته بالسلامة لجوميش.

الدولي الإنجليزي قال "لم أريد النظر كثيرًا إلى ما حدث لجوميش. كل ما أستطيع فعله هو أرسل له تمنياتي بالسلامة والشفاء العاجل."

فيديو | إصابة جوميش البالغة وردود فعل اللاعبين تجاهها

وعن سون "إن حالته النفسية مدمرة، إنه يبكي ولكنها ليست غلطته، إنه أحد أجمل الشخصيات التي تتمنى مقابلتها. لا يستطيع رفع رأسه إلى الأعلى من كثرة البكاء في غرفة خلع الملابس."