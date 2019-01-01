ديلي آلي أول المودعين لبوتشيتينو

ديلي آلي يودع بوتشيتينو بعد إقالته من تدريب توتنهام

كسر متوسط الميدان الدولي الإنجليزي ديلي آلي الصمت بعد إقالة ماوريسيو بوتشيتينو وكان أول المودعين لمدربه السابق وصاحب ثورة السبيرز في السنوات الأخيرة.

وكان توتنهام قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله.

وحول ذلك، أشاد ديلي آلي بالمدرب الذي أعطاه الثقة في بداية مسيرته عندما جلبه كلاعب ناشيء ووضعه كأحد أهم أفراد الفريق الأول.

وكتب في رسالة وداعه لمدربه: "لا يمكنني أن أشكر هذا الرجل بما فيه الكفاية، مهما قلت فإن ذلك لن يكفي، لقد علمني الكثير في كرة القدم وأنا ممتن له لكل ما فعله من أجلي"

وأضاف: "لقد كانت رحلة رائعة تلك التي جمعتني به، لا يمكن الحديث عنها لأن كل الكلمات لن تكفي، شكرًا ماوريسيو بوتشيتينو"

وكان بوتشيتينو قد وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وجعل النادي ضيفًا دائمًا ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى صعيد اللاعبين، فقد قدم العديد من الاكتشافات والذين باتوا اليوم يشكلون أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وأعلاهم في القيمة التسويقية.

رسمياً.. توتنهام يعلن إقالة بوتشيتينو

يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو قد عانى مع توتنهام خلال الموسم الحالي من تراجع الأداء وسوء النتائج، ما جعل الإقالة تبدو مسألة وقت لا أكثر.