ديللي آلي ملك الرأسيات في البريميرليج

نجم توتنهام هوتسبر ديللي آلي أفضل من يسجل أهداف رأسية في البريميرليج هذا الموسم

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح ديللي آلي مهاجم فريق توتنهام هوتسبر أفضل من سجل أهداف بالرأس هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد هدفه أمام فولهام في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالث والعشرين من البريميرليج.

اللاعب الدولي الإنجليزي أحرز أربعة أهداف بالرأس ليعادل نفس عدد الأهداف التي أحرزها اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم فريق فولهام.

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آلي البالغ من العمر 22 عامًا يلعب في توتنهام هوتسبر منذ عام 2015، وشارك معهم في أكثر من 170 مباراة في مختلف المسابقات، وتجاوزت عدد أهدافه الخمسين.

أما على المستوى الدولي فلعب آلي 33 مباراة منذ عام 2015 حتى الآن، أحرز فيهم ثلاثة أهداف.

ويعد بلوغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 هو أفضل إنجاز لآلي على الصعيد الدولي، وهو أفضل إنجاز لمنتخب الأسود الثلاثة بشكل عام منذ وصولهم لقبل النهائي في كأس العالم 1990 بإيطاليا.