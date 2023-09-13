ديكو يكشف حقيقة "بند الشراء" في صفقتي كانسيلو وجواو فيليكس

المدير الرياضي لبرشلونة يتحدث عن صفقتي جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

تحدث ديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة لأول مرة في مؤتمر تقديمه، وفي ظهوره الأول كمدير كرة القدم الجديد للبرسا، أوضح البرتغالي أسباب التعاقد مع جواو فيليكس وجواو كانسيلو في الدقائق الأخيرة من الميركاتو.

وصف ديكو الصفقة بأنها جاءت في اللحظة الأخيرة وأكد أن اللاعبان سيقدمان الكثير للفريق، لكنهما يجب أن يثبتا قدراتهما أولًا.

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وأكد في حديثه: "أنهما متحمسين جدًا لاستقبالهما وأن استمرارهما سيعتمد على أدائهما خلال الموسم، وسيظهر ذلك مع مرور الوقت".

وأوضح ديكو أنه لا توجد أي بنود تعاقدية تربط مستقبل اللاعبين بعد 30 يونيو من العام المقبل قائلًا: "كل من كانسيلو وجواو فيليكس ليس لديهما خيار شراء إنها مجرد إعارة لمدة عام. إذا قاموا بأداء جيد، سنحاول الاحتفاظ بهما، ولكنهما في الوقت الحالي مجرد إعارة".

أبقى ديكو على تفاصيل عقود اللاعبين فيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى الاختلاف في المبالغ بين ما يتلقونه في برشلونة وملاءمتها للامتثال لقوانين اللعب النظيف في الليجا قائلًا: "جميع اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا للانضمام إلى النادي، لا يمكنني الكشف عن تفاصيل عقود اللاعبين، ولكن رابطة الدوري تفرض أمورًا مختلفة، وحدث شيء مشابه مع داني ألفيس".