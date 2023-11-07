ديكو يضع بصمته .. الكشف عن خطة برشلونة "الثلاثية" في سوق الانتقالات!

يملك ديكو خطة بالفعل لتدعيم برشلونة بالصورة التي يراها ملائمة..

بدأ نادي برشلونة الإسباني بالفعل عملية التخطيط للمستقبل مبكرًا، تحت قيادة البرتغالي ديكو المدير الرياضي الجديد، حيث يتواصل يوميًا مع الجهاز الفني الذي يقوده تشافي هيرنانديز للتعرف إلى احتياجات الفريق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أنه تم توحيد محللي الأداء والكشافين بعد وصول ديكو، ولذلك تتم مشاركة التقارير الخاصة باللاعبين المرشحين للانضمام إلى برشلونة بمزيد من الإجماع.

الصحيفة أشارت إلى أن خطة ديكو الأولى، وبالنظر إلى وضع برشلونة الاقتصادي، تتمثل في الحفاظ على كتلة الفريق الرئيسية، ثم إجراء ثلاث صفقات استراتيجية ضرورية.

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ويبحث برشلونة عن ظهيرين، أيمن وأيسر، وذلك بغض النظر عما إذا كان جواو كانسيلو سيبقى أم سيعود إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة إعارة.

وبالإضافة إلى تدعيم الأظهرة، فإن ديكو سيبذل جهدًا لمحاولة التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع، لكن بشرط أن يكون لاعبًا شابًا يملك جودة عالية، ويمكنه دعم الفريق الأول.

ويسعى برشلونة لمحاولة إيجاد حل طويل الأمد للخسارة التي حدثت في الصيف الماضي، برحيل سيرجيو بوسكيتس، والذي تم تعويضه بالتعاقد مع أوريول روميو بسبب استحالة ضم لاعب بمستوى أعلى.

بالنسبة للظهيرين، وباستثناء حالة كانسيلو، فإن الاستثمار سيكون في حده الأدنى، حيث يبحث برشلونة عن لاعبين يتمتعون ببعض الخبرة، ويمكنهم لعب دور ثانوي في الفريق، ولكن قادرين على النمو في النادي.