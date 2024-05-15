"من أين تأتي هذه الأشياء!" .. ديكو يشن حربًا شرسة على جواسيس برشلونة

محاولة لتحصين البلوجرانا قبل الصيف

كشفت تقارير صحفية، عن مخطط يسعى ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وراء تنفيذه قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا أكدت خلاله أن ديكو يشتكي كثيرًا من أزمة التسريبات التي يعاني منها النادي وأفسدت عليه الكثير من الصفقات في السنوات الماضية.

وكان برشلونة قد دخل في أزمة بسبب تسريب معلومات عن رفع اسم البرازيلي فيتور روكي من قائمة النادي في الموسم المقبل 2024-2025، لينفجر ديكو في تصريحات عقب مباراة ريال سوسيداد بسبب تسريب هذه المعلومات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ديكو في هذا الشأن: "هناك عدد قليل من الأشخاص المسؤولين عن كرة القدم. وها أنا، المدير الرياضي وتشافي المدرب والرئيس جوان لابورتا. إذا لم يأت من أي منا، فلا أعرف من أين تأتي الأشياء".

وأشارت إلى أن المدير الرياضي سيشن حملة شرسة داخل النادي من أجل الوصول إلى المسؤولين عن تسريب المعلومات في النادي، خصوصًا أنه سيضطر في الصيف المقبل للتعامل مع وكلاء لاعبين ووسائل إعلام تريد معرفة أخبار الصفقات.

وأوضحت "آس"، أن ديكو يدرك أن المعلومات لا يمكن أن تكون في أيدي 3 أشخاص فقط، لأنه يتعين عليه مقابلة العديد من الوكلاء لحل مستقبل العديد من لاعبي كرة القدم، إلا أنه سيحاول تحصين برشلونة هذا الصيف.