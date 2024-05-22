بدأ العد التنازلي.. ديكو في لندن للقاء خليفة تشافي!

الخطوة الأولى..

يبدو أن برشلونة اقترب بالفعل من التعاقد مع خليفة للمدرب تشافي هيرنانديز، الذي يتجه نحو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وحسب شبكة " ESPN" فإن "ديكو المدير الرياضي لبرشلونة وبويان كركيتش منسق كرة القدم في النادي، سافرا إلى لندن اليوم للقاء هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق".

وأضافت: "من المتوقع أن يكون بيني زاهافي وكيل أعمال المدرب الألماني حاضرًا في الاجتماع، وسوف يتناقش ديكو وفليك حول تفاصيل المرحلة المقبلة".

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وختمت: "أمضى زاهافي عدة أيام في برشلونة من قبل، حيث التقى رئيس النادي جوان لابورتا وتحدث عن المدرب الألماني، ويبدو أن العد التنازلي للقرار النهائي بشأن مدرب برشلونة في الموسم المقبل قد بدأ".

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي، بعد مواجهة إشبيلية بالجولة الأخيرة من الليجا، في اجتماع بحضور جوان لابورتا وتشافي والمدير الرياضي ديكو ونائب الرئيس رافا يوستي وبقية أعضاء اللجنة الرياضية.