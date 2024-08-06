ديكو وصل ألمانيا .. يوم حاسم في صفقة انتقال داني أولمو إلى برشلونة

برشلونة يرفض الاستسلام في الصفقة الصعبة

يبدو أن برشلونة أصبح على مقربة كبيرة من الوصول إلى صيغة اتفاق نهائية مع لايبزيج من أجل حسم انتقال الإسباني داني أولمو، إلى البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يتابع أولمو منذ فترة طويلة، وبعد تألق اللاعب المبهر مع إسبانيا في يورو 2024 ومساهمته في فوز "لاروخا" بالبطولة، أصبح من الأهداف الرئيسية للمدرب هانز فليك، لكن المشكلة تكمن في الشرط الجزائي بعقده مع لايبزيج، والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): " يوم حاسم لمستقبل داني أولمو. بعد وصول اللاعب ووكيله إلى لايبزيج أمس الإثنين، وصل البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة أيضًا وفقًا لتقارير صحيفة (موندو ديبورتيفو).

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وأضاف: "سيتم عقد اجتماع مهم اليوم ومن المقرر أن يقوم برشلونة بتغيير شروط عرضه لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع لايبزيج".

جدير بالذكر أن برشلونة قام بعدة محاولات لضم أولمو هذا الصيف، كان آخرها التقدم بعقد قيمته 55 مليون يورو بالإضافة لـ7 ملايين آخرين كإضافات.

ويسعى البارسا الآن لإنجاز الصفقة بشكل رسمي مع لايبزيج، بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية بالتوقيع على عقد مدته 6 سنوات.