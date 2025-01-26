"أكثر لاعب نال إشادة الجماهير في السوبر" .. السعودية تهدد محاولات برشلونة لتجديد عقد نجمه رغم اتفاقه مع ديكو

بعرض يحاكي ما عُرض على فينيسيوس وريال مدريد..

منذ أسابيع ونحن نتحدث عن مفاوضات سعودية مع ريال مدريد لشراء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن ليس الميرينجي وحده المهدد بمحاولات خطف نجومه من قبل أندية دوري روشن، إذ أنه تم التواصل مع أحد نجوم البرسا لاستطلاع رأيه للعب في المملكة العربية.

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السعودية كانت قد عرضت 350 مليون يورو على الجانب الإسباني لشراء فيني، بحسب عديد التقارير، وهو العرض الذي لم يتم القبول به بعد، وسط تأكيدات رسمية من مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي بتمسكه باللاعب.

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والآن صحيفة "سبورت" الإسبانية تتحدث عن اتجاه السعودية نحو بيدري؛ لاعب وسط برشلونة، موضحة أن العرض قد يحاكي ما عُرض على فينيسيوس، خاصةً وأن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا مليار يورو، في رغبة من السعودية لجعله سفيرًا لها في ملف استضافة كأس العالم 2034، بجانب أنه اللاعب الذي نال الإشادة الأكبر من الجماهير السعودية خلال منافسات كأس السوبر الإسباني، الذي توجه به البرسا على أراضي مدينة جدة مؤخرًا.

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وأوضحت الصحيفة أن هيكتور بيريس؛ الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن وكالة بيدري كان حاضرًا للسوبر في جدة، واستغل السعوديون الموقف لإبلاغه برغبتهم في ضمه، بل أنه تم استطلاع رأي صاحب الـ22 عامًا بنفسه.

لكن "سبورت" أشارت إلى أن نجم وسط برشلونة لا يفكر إلا في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2025-2026، وقد أحرز تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع ديكو؛ المدير الرياضي لناديه، للتجديد حتى عام 2030 إلا أن الصحيفة شددت على أن السعوديين لن يستسلموا طالما أنه لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على اتفاق بيدري مع مسؤولي البلوجرانا.

يذكر أن بيدري الذي نشأ بين فرق الفئات السنية في لاس بالماس قبل الانضمام لبرشونة في صيف 2019، يعد واحد من أبرز نجوم البلوجرانا في الموسم الجاري، وشارك في 31 مباراة، محرزًا أربعة أهداف وصانعًا لمثلهم.