"حتى لا أهين جدي وجدتي" .. ديكلان رايس يكشف عن سبب عدم احتفاله ضد أيرلندا

لاعب وسط إنجلترا يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم الاحتفال

كشف ديكلان رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا، عن سبب عدم احتفاله أمام أيرلندا، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم السبت.

وسجل رايس هدف الإنجليز الأول في مرمى أيرلندا، ولكنه رفض الاحتفال مع الجماهير الإنجليزي التي كانت تتواجد في ملعب أفيفا بمدينة دبلن.

وقال ديكلان خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "اتخذت قراري بعد الاحتفال هنا احترامًا لجدي وجدتي".

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وأضاف: "جدي وجدتي لم يعودا هنا بعد الآن، وأعتقد أن هذا سيكون إهانة لهما، ولذلك قررت عدم الاحتفال".

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره الأيرلندي بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية B2.