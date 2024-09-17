"استمتعت بالأمر".. ديكلان رايس يكشف عن "مهنة مفاجئة" بعد الاعتزال!

"قد تكون مهنتي المقبلة"

كشف نجم آرسنال ديكلان رايس عن "مهنة مفاجئة" يمكن أن تدخل في خططه بعد اعتزال كرة القدم.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

ويقدم صاحب الـ25 عامًا مستويات مبهرة مع آرسنال ومنتخب إنجلترا، علمًا بأن عقده يمتد حتى 2028.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رايس، في تصريحات لـ"سكاي سبورتس"، إنه سيكون مهتمًا بأن يصبح عارض أزياء"، مشيرًا إلى أنه "استمتع بالمشي على المدرج خلال عرض أسبوع الموضة في لندن".

وأضاف: "استمتعت حقًا بذلك، من الواضح أنها المرة الأولى التي أرتدي فيها المجموعة، أتحدث إلى الكثير من الناس في ذلك الوقت، قالوا إنني وجيتس أبلوا بلاءً حسنًا".

TOD

وختم: "سأستمع إلى المحترفين، قد تكون مهنة بعد كرة القدم، لا أعرف، أنا أستمتع بهذا النوع من الأشياء، أحب الموضة وأن يطلب مني المشاركة في هذا أمر مميز حقًا، لذا فأنت تعلم أنه كان شيئًا لم أستطع رفضه، أنا سعيد حقًا".