ديفين رينش: أصغر المواهب في أياكس الذي عوض رحيل ديست

ارتبط المدافع صاحب الـ 18 عامًا، بالانتقال إلى يوفنتوس بعد ظهوره في كتيبة أياكس خلال موسم 2020-21.

لم يعد الأمر غريبًا، وأصبح أمرًا معتادًا أن نرى أياكس يقوم ببيع أحد لاعبيه بمبالغ طائلة، ثم يقوم بتعويضه بلاعب شاب مميز من أكاديمية الفريق.

ويستمر عمالة الدوري الهولندي، في إخراج المواهب، بعد حصولهم على المركز الأول في قائمة NXGN، بتواجد 5 لاعبين في قائمة أفضل اللاعبين الشباب لعام 2021.

وظهر ديفين رينش صاحب الـ 18 عامًا، ليصبح عنصرًا أساسيًا في دفاع المدرب تين هاج هذا الموسم، ليكون بديًلا لسيرجينو ديست الذي انتقل إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية الماضية.

وبالرغم من أن مشاركته الأولى كانت في نوفمبر الماضي، إلا أن المدافع الشاب أصبح يلعب بشكل منتظم مع أياكس، وسيكون نصير المزراوي بديلًا له.

ويعد ظهور رينش المميز مع أياكس، أن اللاعب الشاب لم يكن مع أي فريق محترف حتى سن الثالثة عشر، على عكس باقي اللاعبين الذين تواجدوا في أكاديمية الفريق منذ أن كانوا في سن التاسعة أو الثامنة.

بدأ اللاعب مسيرته كجناح في فريق يونيكوم، ولكن مع دخوله سنوات المراهقة ظهرت بعض مشاكل النمو له، وبالرغم من تغلبه عليها في سن متأخر إلا أنه كان موهبة تستحق التعاقد معها، وبعد وصوله إلى آيندهوفن قررت الإدارة عدم الإبقاء على اللاعب والتفريط فيه، ليكون قرارًا ستندم عليه بالتأكيد.

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وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية: "لقد أجريت تدريبًا واحدًا مع آيندهوفن في البداية ولكنهم أخبروني أنهم لا يريدونني، وبعدها ذهبت إلى أياكس وخضت خمس جلسات تدريبية، استغرق الأمر اثنين منهم فقط ليخبروني بعدها أنني سأكون معهم في الفريق".

هذا الأمر كان في 2016، استغرق الأمر أربع سنوات فقط ليتم اختياره بعدها كفائز بجائزة عبد الحق النوري، وهي جائزة لأفضل لاعب في أكاديمية أياكس، حصل عليها من قبل دوني فان دي بيك، ماتياس دي ليخت، وغيرهم من النجوم.

وأشاد به رئيس تطوير الناشئين في أياكس، وقال عنه بأنه مدافع حقيقي، لأنه يستطيع اللعب في جميع المراكز الدفاعية وتفوق فيها جميعًا.

وظهر اللاعب لأول مرة كظهير أيسر في مباراة أياكس وإيمن، وكان قد لعب في نفس المركز أمام ريد بول سالزبورج أثناء الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم، ومنذ ذلك يتطور وأصبح الآن يشغل مركز الظهير الأيمن ومن المتوقع أن يشارك كقلب دفاع في الفترة المقبلة.

وقال عنه مدربه تين هاج: "أنا مستمتع بالخطوات المميزة التي يتخذها رينش، أنا فضولي للغاية أريد أن أعرف أين سيصل بعد فترة، ربما سيكون واحد من أفضل المدافعين".

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وواصل: "أنا فخور به للغاية فهو يقوم بتلك الخطوات وهو في سن صغيرة، إن تحلى بالتواضع واستمر في التعلم والتطور يمكنه الذهاب بعيدًا في فترة زمنية قصيرة".

ويستمتع رينش حاليًا بكون جزءًا من الفريق الأول، بالرغم من المسؤوليات الواقعة عليه كأصغر لاعب في القائمة، وفي هذا الشأن قال اللاعب: "أنا سعيد لوجودي الفريق وألعب هذا أمر لا يزعجني أو يغضبني، أنا فقط لاعب شجاع، أراوغ بشكل جيد وأمر من المنافس، ودفاعيًا أتمركز بشكل جيد".

وأضاف: "أحاول التعلم من دالي بليند، إنه لاعب ذكي جدًا وهادئ يمكن التعلم منه بسهولة، أنا معجب بأسلوبه وأحاول الوصول إلى مستواه".

وسيحاول أياكس الحفاظ على موهبته، بالرغم من ارتباطه بعقد حتى عام 2023، فيوجد اهتمام من يوفنتوس الذي يسعى إلى عملية تطوير وتجديد دماء شاملة.

وفي النهاية إن استمر رينش بمستواه الحالي، فسيكون الأمر مسألة وقت حتى يطير خارج هولندا إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.