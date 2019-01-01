ديفيد لويز: ديربي شمال لندن سيكون حدثًا خاصًا

ديفيد لويز يتحدث عن المواجهة المنتظرة بين آرسنال وتوتنهام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث النجم البرازيلي ديفيد لويز مدافع نادي آرسنال عن المواجهة المنتظرة بين الجانرز وتوتنهام في ديربي شمال لندن.

ويستضيف آرسنال جاره اللدود توتنهام على ملعب الإمارات في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

وحول المواجهة المرتقبة قال ديفيد لويز إن المباراة التي تجمع بين آرسنال وتشيلسي في أي مسابقة وتحت أي ظروف تكون فريدة من نوعها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

وأضاف: "المباراة الأخيرة للفريقين كانت بنتيجة سلبية، توتنهام سيبحث عن التعويض ونحن كذلك، لا بديل عن الفوز للطرفين"

وتابع: "هي أول مشاركة لي في ديربي الشمال للندن وأتطلع بحماس كبير لخوض هذه المباراة، سأنسى ما حدث أمام ليفربول وأركز في ما هو قادم"

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يذكر أن توتنهام قد خسر من نيوكاسل، كما خسر آرسنال أمام ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.