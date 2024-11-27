ماذا فعل من جديد؟

يبدو أن فضائح الحكم الإنجليزي ديفيد كوت لم تنته، بعد نشر مقطع فيديو وهو يوجه عبارات مهينة لنادي ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب.

وظهر كوت وهو يصف ليفربول بـ"القمامة"، قبل أن يطلق لفظًا بذيئًا للغاية ضد كلوب، ما دفع هيئة التحكيم الإنجليزية لإيقافه عن أي نشاط رياضي والتحقيق معه.

عقب ذلك، نشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو لشخص يستنشق مسحوقًا أبيض اللون، قبل أن تؤكد أنه الحكم ديفيد كوت، أثناء تواجده كحكم في بطولة يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعادت ذا صن وكشفت عن مفاجأة جديدة بشأن الحكم الموقوف، إذ اتفق مع صديق على معاقبة لاعب ليدز يونايتد إزجان أليوسكي بالبطاقة الصفراء خلال مباراة مواجهة وست بروميتش ألبيون في أكتوبر 2019.

وأوضحت أنه "تبادل الرسائل النصية مع أحد الأصدقاء، وأكد أنه سيعاقب لاعب أهلي جدة السابق بالبطاقة الصفراء، وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة 18".

وشددت على أن "الاتحاد الإنجليزي يحقق في الواقعة الجديدة، خاصة وأن كوت بعث برسالة لصديقه يقول فيها: "أتمنى أن تكون قد شاهدت أن ما قلناه قد أنجز بالفعل".