نجح في فرض شروطه .. دي خيا يمسك بقلم التوقيع لفريقه الجديد

محطة جديدة لمدة عام واحد فقط

بات الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، قريبًا من كسر فترة انقطاعه الطويلة عن كرة القدم، بعدما توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ناديه الجديد.

ولم يخض الحارس الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا أي دقيقة في آخر 14 شهرًا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية يونيو 2023، حيث لم يجد ناديًا طوال هذه الفترة يحقق طلباته المادية.

ونقل موقع "سبورت إيطاليا"، أن دي خيا أنهى كافة التفاصيل مع مسؤولي نادي فيورنتينا، من أجل الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي بدءًا من الموسم الجديد 2024-2025.

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وأضاف: "الحارس الإسباني سيوقع على عقد لمدة عام واحد فقط مقابل مليون يورو بالإضافة للمكافآت، حيث ينص العقد على خيار التمديد لعام آخر، لكنه اشترط أن تتم مضاعفة راتبه إلى 2 مليون يورو، من أجل تنفيذ هذا البند".

وأوضح الموقع، أن دي خيا يحزم حقائبه الآن بعد نجاح المفاوضات ومن المتوقع أن يتجه خلال ساعات إلى مدينة فلورنسا لإجراء الفحص الطبي اللازم قبل توقيع العقود.

يذكر أنه تم ربط دي خيا في الأسابيع الماضية بعدة أندية سعودية مثل النصر والاتحاد والشباب في ظل بحثهم عن حارس مرمى، كما تم ترشيحه للعودة للبريميرليج أو الليجا من قبل وسائل الإعلام.



