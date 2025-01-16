ربما خضع لعملية تجميل .. ظهور ديفيد بيكهام الأخير يثير الشكوك!

النجم الإنجليزي السابق أثار قلق محبيه

أثارت صور النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، في برنامج "Aruser@s" المذاع عبر قناة "La Sexta" الإسبانية قلق متابعيه والشكوك حول خضوعه لعمليات تجميل.

مالك ورئيس إنتر ميامي ظهر بوجه متورم مع صعوبات في الضحك، وهو ما أثار شكوك مقدم البرنامج وضيوفه حول خضوع بيكهام لعمليات تجميل في وجهه لم يذهب أثرها بعد.

ألفونسو أروس، مقدم البرنامج، وصف وجه بيكهام بالمنتفخ قليلًا، فيما قالت تاتيانا أروس "أعتقد أن الأمر يعود إلى بعض العمليات التجميلية، تلك ليست أفضل زاوية له ولا تظهره بأفضل حالاته. في بعض عمليات التجميع يحدث هذا التورم ثم يزول بعدها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باتريشي بينيتيز كانت أكثر صراحة حين قالت أن وجه بيكهام في حالة تدهور واضحة، أما أنجي كارديناس فقد قالت "يبدو أن الضحك صعبًا عليه، لا يستطيع تحريك عضلات وجهه، يبدو الأمر غريبًا حقًا. ربما الإضاءة في الاستوديو ليست الأفضل"، لكنك ألفونسو أروس رد سريعًا "الإضاءة لا تؤثر بهذا الشكل الذي يمنعه من الابتسام".

صحيفة ماركا التي نقلت الحوارات بين مقدم البرنامج التلفزي الإسباني الشهير وضيوفه أكدت أن خضوع بيكهام لعمليات تجميل من عدمها ليس معروفًا بعد.