ديشان يوبخ كوندي بعد واقعة القلادة: هل يمكنك اللعب بنظارة شمسية؟

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا يوجه انتقادات لاذعة إلى جول كوندي مدافع "الديوك" بعد مخالفة لوائح "فيفا".

قام ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا بتوبيخ مدافعه جول كوندي، بعد قيامه بارتداء قلادة ذهبية خلال مباراة "الديوك" أمام بولندا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ديشان أصر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بعد المباراة أن كوندي كان مخطئًا في قرار اللعب بالقلادة الذهبية، مهما كان الغرض من ذلك.

وقال مدرب منتخب فرنسا: "لا يحق للاعبين ارتداء القلائد، لا يمكنه اللعب بنظارة شمسية أو ساعة أو سلسلة، هذا غير مسموح به".

وأضاف: "اعتقدت أنها خلعها قبل المباراة، لكن هذا خطأنا بالتأكيد، يجب أن نلام على ذلك".

واختتم ديشان: "لا أعرف ما كان مكتوبًا على القلادة، لكنه مؤمن بالخرافات ويرتديها في التدريبات، قلت له: أنت محظوظ وكنت سأطلب منك خلعها أيضًا".

حكم المباراة الفنزويلي خيسوس فالينزويلا انتبه أخيرًا إلى مخالفة كوندي الجسيمة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وطلب منه إزالة القلادة، ليقوم أحد الأفراد في الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بمساعدته في ذلك.