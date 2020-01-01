ديشان يواصل دفاعه عن بوجبا ويكشف موقف مبابي من المشاركة أمام البرتغال

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا يدافع عن بوجبا ويهاجم مانشستر يونايتد ويكشف موقف مبابي نجم باريس سان جيرمان من المشاركة أمام البرتغال بقيادة رونالدو

قال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي إن إن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا يتعرض لأذى نفسي بسبب وضعه في النادي الإنجليزي.

وكان ديشان قد هاجم مانشستر يونايتد قبل أيام بسبب بوجبا مؤكدًا أنهم السبب فيما يمر به اللاعب من مشاكل خلال الفترة الأخيرة والتي تراجع فيها مردوده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها أنه سيتحدث مع بوجبا حول المشاكل الأخيرة التي تعرض لها في مانشستر يونايتد.

المزيد من الفرق

وحول النجم الفرنسي قال ديشان إن ما يحدث لبوجبا في الوقت الحالي عبارة عن تأثير ذهني بسبب المستجدات الأخيرة لوضعه كذلك.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف: "مثل كل اللاعبين الذين لديهم وضع غير إيجابي في أي نادٍ، فإنهم يتأثرون أيضًا ذهنيًا بصورة كبيرة، أنا أعرفه جيدًا ويمكن أن يحدث ذلك في بعض النقاط "

وتابع: "فترات مثل هذه يمكن أن تحدثفي حياة أي لاعب كبير والأمر ليس كارثيًا، لديه معرفة من أعلى المستويات، وكبرياء وروح تمكنه من الرد على منتقدي"

وحول كيليان مبابي قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي: "مشاركته أمام البرتغال ليست مؤكدة، سوف يقوم بالجزء الأول من التدريب بشكل فردي ثم سنرى لاحقًا، سأنتظر ما سيحدث في التدريبات الأخيرة"

فرح شقيق صلاح وحفلات جنسية وتهمة اغتصاب.. جرائم اللاعبين في زمن كورونا

يذكر أن المنتخب الفرنسي سيحل ضيفًا ثقيلًا على العاصمة البرتغالية لشبونة من أجل خوض مواجهة حاسمة أمام منتخب البرتغال ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.