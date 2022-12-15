ديشان يكشف تفاصيل المرض الذي يضرب معسكر فرنسا: مناعتنا تعاني!

المنتخب الفرنسي في موقف حرج قبل أيام من نهائي كأس العالم!

كشف ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن عدوى تنتشر سريعًا بين نجوم وأعضاء الفريق في الساعات الماضية خلال تصريحات مع "ESPN".

وقال ديشان: "في الدوحة درجات الحرارة تراجعت بعض الشيء ولدينا أجهزة المكيف التي تعمل طوال الوقت، لقد وقعت لدينا بعض الإصابات بمرض بنفس أعراض الإنفلونزا".

وأضاف: "نحاول أن نأخذ حذرنا حتى لا ينتشر بين اللاعبين، لقد قمنا بالكثير من المجهودات العظيمة خارج الملعب، لكن بشكل واضح يبدو أن الجهاز المناعي للاعبين يعاني".

وأكمل: "أوباميكانو سقط فورًا بعد مباراة إنجلترا، هذا ما يحدث عندما تقوم بجهد كبير، نحن نأخذ كافة الاحتياطات".

جدير بالذكر أن فرنسا ستلعب نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل على ملعب لويسيل في قطر، في مواجهة مكررة من 2018 بين الفريقين.