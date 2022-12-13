ديشان يعاند بنزيما من جديد؟! .. تقارير تكشف مفاجأة في علاقة الثنائي!

النجم الفرنسي كان جاهزًا للمشاركة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة بشأن غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن تشكيل منتخب بلاده في كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن بنزيما كان جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الفرنسي منذ شهر نوفمبر الماضي أي عقب دور المجموعات بشكل مباشر.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان يجب أن يعود إلى معسكر المنتخب الفرنسي لكن ديدييه ديشان رفض ذلك الأمر، رغم أن بنزيما كان بخير.

وأوضحت أن لاعب ريال مدريد كان من الممكن له أن يشارك بداية من دور الـ 16 في البطولة، بعد أن تعافى بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سيواجه نظيره المغربي في مباراة نصف نهائي كأس العالم مساء الأربعاء ويلعب الفائز منهما أمام كرواتيا أو الأرجنتين في النهائي.