ديشان يطمئن الجماهير الفرنسية على حالة مبابي

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا ويكشف موقف مبابي نجم باريس سان جيرمان من المشاركة أمام السويد

قال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي إن كيليان مبابي بخير وسوف يحضر الحصة التدريبية اليوم وسيتم تقييم حالته بناء على مشاركته فيها..

وكان ديشان قد هاجم مانشستر يونايتد قبل أيام بسبب بوجبا مؤكدًا أنهم السبب فيما يمر به اللاعب من مشاكل خلال الفترة الأخيرة والتي تراجع فيها مردوده.

وحول كيليان مبابي قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي: "مشاركته أمام السويد ستتوقف على المردود الذي سيقدمه وعلى تقييم حالته سواء اليوم أو غدًا"

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وأضاف: "سوف يقوم بالجزء الأول من التدريب بشكل فردي ثم سنرى لاحقًا، سأنتظر ما سيحدث في التدريبات الأخيرة، وسأخصص الوقت للمناقشة معه لمعرفة ما إذا كان سيبدأ أو سيدخل بديلًا"

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وتابع: "سأقرر ما هو الأفضل للفريق وله. مع الأخذ في الاعتبار أنه كان لديه فترة أسبوعين بدون كرة، إنه يريد حقًا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للبرتغال حيث ما كان يعاني من انزعاجات وقتها"

وأردف: "أوليفييه جيرو يشعر في تشيلسي بأنه غير مرتاح، لديه كل الاهتمام بالحصول على وقت للعب أكثر مما يحصل عليه الآن، أتمنى أن يكون ذلك بحلول شهر يناير قد اختلف وأن يجد لديه المزيد من وقت اللعب"

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يذكر أن المنتخب الفرنسي قد حقق فوزًا ثمينًا في العاصمة البرتغالية لشبونة في المواجهة الحاسمة أمام منتخب البرتغال ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.