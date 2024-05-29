"لا أهتم كثيرًا بهذا الأمر" .. ديشان يترك لمبابي حرية القرار بشأن ريال مدريد!

"الأمور تختلف كثيرًا في منتخب فرنسا"

يبعد ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، نفسه عن الدخول في دائرة صفقة انتقال نجم الديوك كيليان مبابي، إلى ريال مدريد.

وكان كيليان مبابي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع باريس سان جيرمان، وتشير كل التقارير الصحفية إلى اتفاقه بشكل نهائي مع العملاق الإسباني ريال مدريد على الانتقال لصفوفه هذا الصيف، لكنه لم يعلن عن الصفقة حتى الآن.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي: "انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟ الأمر لا يعتمد عليّ. سيقررون متى سيكون الوقت المناسب لإعلان ذلك رسميًا. بقدر الإمكان، سأتأقلم مع الفريق ومع منتخب فرنسا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "مبابي كان دائمًا جزء من مشروع جماعي ويتمتع بمسؤوليات في ناديه، لكن الأمور تختلف كثيرًا في منتخب فرنسا".

ودافع المدرب الفرنسي عن لاعبه، قائلًا: "كيليان يتحمل نفس المسؤوليات مع المنتخب إن لم تكن أكثر، ولن أعطي لموضوع مستقبله ووجهته المقبلة مزيدًا من الاهتمام".

وأردف "أتفهم بالطبع ما يحدث في وسائل الإعلام بسبب هذه الصفقة، حيث تفرد له مساحات كبيرة يوميًا، وهذا أمر طبيعي، لأن لاعب بقيمة مبابي يكون انتقاله حدثًا مهمًا للغاية".

وختم: "أحيانًا تجمعني أحاديث مع اللاعبين بشأن فترة الانتقالات، لكن لا أتدخل في قرار أي منهم، وأترك لهم حرية الاختيار، لأنها مسيرتهم الخاصة. إذا اتخذ لاعب قرارًا، أكون حريصًا على التأكد أنه لا يؤثر على تركيزه معنا، ويبقى لمبابي تحديد الوقت المناسب للإعلان عن قراره".