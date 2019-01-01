ديشان: ميندي سينضم إلى ريال مدريد في القريب

المدير الفني للمنتخب الفرنسي يؤكد أن ريال مدريد في طريقه للإعلان عن صفقة ميندي المنتظرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن فيرلاند ميندي مدفع ليون الفرنسي، سينضم إلى صفوف ريال مدريد قريباً.

ويتواجد ميندي في معسكر الديوك الفرنسية، لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية الصيف القادم.

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي لمباراة أندورا والمقرر إقامتها غداً: "ميندي يتطور بشكل رائع، كان يلعب في الدرجة الثانية منذ عامين، والآن سينضم إلى ريال مدريد".

وواصل: "إنه يجيد اللعب بقدميه الإثنين يقدم مستويات طيبة، في كل مرة يشارك فيها معنا في المنتخب".

ويحل المنتخب الفرنسي ضيفاً على أندورا مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات للمجموعة الثامنة.

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وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن تركيا المتصدرة، بينما تتذيل أندورا المجموعة دون أي نقطة.

الجدير بالذكر أن النادي الملكي قد حسم أربع صفقات منذ بداية سوق الانتقالات وهم الثاني البرازيلي رودريجو وميليتاو بالإضافة إلى يوفيتش وإيدين هازارد.