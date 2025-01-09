"دعوه يعود" .. رسالة فرنسية تُطالب بقدوم زيدان بعد إعلان ديشان الرحيل

أسطورة ريال مدريد هو الأقرب لتولي المنصب

بعد قرار ديدييه ديشان بالرحيل عن منتخب فرنسا، وعدم تجديد عقده كمدرب للديوك بعد نهائيات كأس العالم 2026، كان من الطبيعي أن يظهر اسم زين الدين زيدان!

المدرب الفرنسي ارتبط بالعديد من الأندية في عدة مناسبات، كان أبرزها ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكن كلما ظهر اسمه في أي تكهنات، كان معسكره يؤكد أن رغبته الحقيقية هي قيادة منتخب بلاده.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كانت أول من يتحدث عن هذا الأمر، حيث نشرت صورة زيدان على غلافها الرئيسي لعدد اليوم، الخميس، 9 يناير 2025، وأرفقتها بجملة "دعوه يعود".

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وقالت الصحيفة إن زيدان يلبي كافة المتطلبات الحالية لخلافة ديدييه ديشان بعد مونديال 2026، ليعود مرة أخرى إلى الديوك بعد 20 عامًا من اعتزاله الدولي كلاعب بعد خسارة فرنسا لنهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا.

جدير بالذكر أن ديشان تولى منصب المدير الفني لفرنسا في عام 2012، وفاز بكأس العالم روسيا 2018، وتأهل بعد أربع سنوات إلى نهائي مونديال قطر 2022 وخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وفي تلك الفترة شق زيدان طريقه كمدرب مع ريال مدريد، حيث عمل كمساعد ثم مدرب للفريق الرديف "كاستيا"، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول ويحقق معه العديد من الإنجازات كان أبرزها 3 بطولات دوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني وحصل على كأس العالم للأندية مرتين.