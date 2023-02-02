ديشان عن اعتزال فاران: مؤسف ولكن أعجبتني صراحته!

قرار صادم من مدافع مانشستر يونايتد

رد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، على القرار الصادم للمدافع رافاييل فاران بإنهاء مسيرته مع الديوك عن طريق الاعتزال الدولي.

مدافع مانشستر يونايتد اتخذ هذا القرار اليوم، الخميس، وهو ما تسبب في حالة من الصدمة لدى الجماهير لأن اللاعب يبلغ من العمر 29 سنة فقط وأمامه الكثير ليقدمه في الملاعب.

وقال ديشان عن هذا القرار في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"لقد مررت بموقف مشابه، أتفهم أسبابه وأحترم قراره وصراحته، ولكن الأمر يبدو مؤسفًا بسبب كل ما قدمه في المونديال، لقد تصرف مثل القائد من البداية وحتى النهاية".

وأضاف:"بالطبع لا يمكنني قلب هذه الصفحة بدون أي عواطف معينة نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربطني به منذ 2012، الموقف يشبه ما حدث مع هوجو لوريس، لأن فاران يمكنه اللعب بفريقي في أي وقت لو كان جاهزًا ولا يعاني من إصابة".

جدير بالذكر أن فاران شارك في 93 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وحقق لقب كأس العالم مع بلاده في مونديال روسيا 2018، واحتل المركز الثاني بنسخة 2022 في قطر التي فازت بها الأرجنتين.