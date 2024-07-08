ديشان: على مبابي التأقلم.. وفعلنا كل ما في وسعنا لنساعده

ديشان يكشف عن معاناة مبابي...

كشف ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن معاناة كيليان مبابي، نجم الديوك الفرنسية، خلال الفترة الماضية وسبب خروجه من مباراة البرتغال، في الأشواط الإضافية.

وخرج مبابي، في الشوط الإضافي الثاني، مباراة فرنسا والبرتغال، في ربع نهائي بطولة يورو 2024، التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، ليصل إلى نصف النهائي.

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي، لمباراة نصف النهائي عن وضع مبابي مع فرنسا: "لقد غادر مباراة البرتغال بعد 110 دقيقة، لقد كان الأمر معقدًا خلال الوقت الإضافي، ولم يكن هناك فائدة من استمراره في الملعب بحالة سيئة".

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وتابع: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لمساعدته على التعافي، والأمر لا يتعلق فقط بالمباراة الأخيرة والأوقات الإضافية، بل كان أيضًا بسبب ما عانى منه في نهاية الموسم الماضي، وإصابته في الظهر، وإصابته في الأنف مطلع البطولة الحالية".

وأتم تصريحاته قائلًا: "كل تلك العوامل قد توقفه، ولكني متأكد أنه سيتأقلم مع الظروف الجديدة وسيبذل قصارى جهده ليكون في أفضل حالاته".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، ضرب موعدًا مع نظيره الإسباني، مساء غد الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2024، على ملعب أليانز أرينا، وفي حال عبوره عقبة اللاروخا، سيواجه الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا في المباراة النهائية.