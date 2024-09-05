ديشان يجدد عهده مع جريزمان .. ويمنح الأمل لثلاثي فرنسا الفضي!

"أريد تعزيز ثقة أنطوان في نفسه"

أكد ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، أن أنطوان جريزمان، قائد الديوك ونجم أتلتيكو مدريد، هو أكثر لاعب يتحدث معه في الفريق خلال المعسكر الجاري.

ويستعد منتخب فرنسا لافتتاح مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية، من خلال مواجهة إيطاليا وبلجيكا يومي 6 و10 سبتمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من المسابقة.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي عشية لقاء إيطاليا: "جريزمان هو أكثر من أتحدث معه من اللاعبين في كتيبة فرنسا، لأنني أريد تعزيز ثقته في نفسه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أتحدث كثيرًا مع اللاعبين. أنطوان هو بالتأكيد اللاعب الذي أجريت معه معظم المحادثات، لقد مر بلحظات جيدة وأخرى سيئة في العام الماضي، لكنني أثق فيه تمام الثقة، عندما تكون لديه مشاعر جيدة، يكون تأثيره مهمًا على الفريق".

وتابع ديشان: "لقد تحدثت معه خلال بطولة اليورو، بين المسابقات أقضي الكثير من الوقت مع اللاعبين لبناء ثقتهم، وأعلم جيدًا ما الوقت المناسب له للعب وعدد الدقائق التي يحتاجها".

وتطرق مدرب الديوك إلى الرد على الانتقادات التي تلقاها بعد وداع بطولة أمم أوروبا الأخيرة من نصف النهائي على يد إسبانيا، قائلًا: "لقد كانت هناك دائمًا انتقادات. إنها جزء من حياتي وحياة اللاعبين".

وختم: "لا أقبل الحديث عن افتقار فريقنا للكفاءة، وصلنا إلى الدور نصف النهائي في اليورو ولدينا الآن بالفعل فريق شاب للغاية، وهذا لا ينتقص من جودته، ولا أنسى الثلاثي المتوج بفضية أولمبياد باريس لويك بادي، مانو كونيه ومايكل أوليس".