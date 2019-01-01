ديشان بعد رباعية ألبانيا: كان بالإمكان أفضل مما كان

كان يطمع في مزيد من الأهداف

بالرغم من نجاح المنتخب الفرنسي في الفوز على ضيفه الألباني بنتيجة 4-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، إلا أن مدرب أبطال العالم ديديه ديشان، أصر على أن منتخبه كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل.

وقال بطل مونديال 1998 كلاعب في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "بوجه عام. خرجنا من المباراة بأشياء جيدة، لكن كان بإمكاننا أن نكون أكثر حدة لأنه في بداية الشوط الثاني افتقرنا إلى الواقعية بعد تقدمنا المطمئن".

وعن رأيه في ركلة الجزاء التي سجل منها المنتخب الألباني هدف حفظ ماء وجهه في الدقيقة 90، قال "لا أعرف إذا كانت ركلة جزاء أم لا، لكن في الدقائق الأخيرة قد تفقد تركيزك، لكن يبقى الانتصار رائعًا للغاية، وتحقق بجودة عالية".

وختم حديثه "بالنسبة لجونثان ايكوني، دائمًا يتذكر اختياره الأول، لكنه من الآن سيتذكر أكثر هدفه الأول –الهدف الرابع لفرنسا-، وهذا أمر جيد ولدينا شباب جيدين ونحاول دمجهم مع الكبار بشكل تدريجي".

ها هو يظهر ويسجّل 🚀🌟 pic.twitter.com/UhtBrbHv3j — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

الجدير بالذكر أن رباعية ألبانيا ضمنت للديوك صدارة مجموعتهم الثامنة الحديدية، بالوصول للنقطة الـ12 في أول 5 مواجهات، بفارق الأهداف فقط عن أيسلندا وتركيا، ويليهم المنتخب الألباني بست نقاط في المركز الرابع، ثم مولودفا بثلاث نقاط في المركز الخامس وأندورا في ذيل المجموعة بلا نقاط.