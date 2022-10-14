ديشان أمام كارثة جديدة.. كانتي يغيب عن مونديال قطر

ورطة أخرى للديوك قبل كأس العالم

ضربة في منتهى القوة لمنتخب فرنسا ومدربه ديدييه ديشان، واحد من أهم نجوم المنتخب الفرنسي وهو نجولو كانتي يبدو أحدث المنضمين لقائمة الغائبين عن كأس العالم.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أفادت بأن كانتي الذي تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة في تدريبات البلوز قبل أيام، خضع لفحوصات طبية عديدة في لندن.

الفحوصات أشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا والذي ظهر في 53 مباراة برفقة الديوك الفرنسية ويسجل هدفين، سيكون مجبرًا على الغياب عن قائمة ديشان في كأس العالم.

منذ بداية الموسم مع تشيلسي، لم يظهر كانتي سوى في مباراتين بحصيلة 175 دقيقة وهو المعدل الذي لا يعد مرضيًا بالنسبة لديشان، الذي يؤكد دائمًا أنه لن يستدعي أي لاعب مصاب أو هناك شكوك في إصابته.

بطل الدوري الإنجليزي في 2016 مع ليستر سيتي وصلته رسالة من ديشان بأنه لن يحضر في كأس العالم إلا عندما يكون في 100% من الجاهزية، وهذا ما لا يبدو متاحًا في الوقت الراهن.

Getty Images

يجد ديشان نفسه في مأزق جديد بعنصر رئيس في التشكيلة، بداية من الشكوك حول مشاركة بول بوجبا، والمشكلات بين الأخير ونجم المنتخب كيليان مبابي، العناصر الثلاثة كانت من أهم الفاعلين في فوز الديوك بمونديال 2018 للمرة الثانية في تاريخ فرنسا.