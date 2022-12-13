ديشان: المغرب لم يصل لنصف النهائي بالدفاع فقط.. وحذرت اللاعبين من جمهورهم!

يعرف مدرب منتخب فرنسا ما ينتظر لاعبي بلاده جيدًا!

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، أشاد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان بأداء أسود الأطلس قائلًا إنهم "لم يصلوا إلى نصف النهائي بالدفاع فقط".

ديشان أكد أن المغرب يمتلك "لاعبين بجودات عالية في الهجوم، لم يدافعوا فحسب، وبالرغم من ذلك هم أقوى دفاع في كأس العالم".

وأكد ديشان أنه حذر لاعبيه من "الأجواء الصاخبة" التي سيحدثها جمهور المغرب، مؤكدًا: "سيكون هناك الكثير من الشغف هذا مؤكد، مشجعو المغرب سيصدرون الكثير من الضجيج، لقد حذرت لاعبيّ، يعرفون ما ينتظرهم".

يذكر أن مباراة المغرب وفرنسا ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساء بتوقيت المغرب.