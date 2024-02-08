ديشان يثلج صدر جماهير باريس سان جيرمان برسالة حاسمة عن مبابي

الآمال تتعلق على الفتى الذهبي لفرنسا قبل اليورو والأولمبياد

أثلج ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، صدر جماهير منتخب الديوك وفريق باريس سان جيرمان، بحديثه عن حالة النجم كيليان مبابي.

وكان مبابي، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام بريست، أمس الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا، والتي حسمها الأمراء بنتيجة (3-1)، وسجل خلالها كيليان هدف الافتتاح.

وأجاب ديشان في تصريح مصور على سؤال أحد الصحفيين، على هامش مشاركته في قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث قال مبتسمًا: "إصابة كيليان مبابي في الكاحل؟ إنه بخير وكل شيء على ما يرام، لا يوجد أي داعٍ للقلق، كيف أحوالك أنت؟".

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ووضعت الجماهير الفرنسية يدها على قلبها أثناء سقوط كيليان في الشوط الثاني من مباراة بريست، حيث تعرض لضربتين مؤلمتين في أقل من 30 ثانية على يد نفس اللاعب ليليان براسير، الذي تعرض للطرد بسبب تدخلاته العنيفة على نجم منتخب الديوك.

ونزل الفريق الطبي للفريق الباريسي إلى أرض الملعب لفحص مبابي، الذي وقف على قدميه سريعًا، ليطمئن الجميع على حالته، بل أكمل مشاركته لنهاية اللقاء وساهم في تسجيل فريقه للهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وتعلق الجماهير الفرنسية على كيليان الكثير من الآمال في الفترة المقبلة، حيث تحلم بأن يقود الديوك إلى الفوز بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تقام خلال الصيف المقبل، كما أن هناك محاولات لمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة باريس.