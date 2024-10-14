ديست يخرج عن صمته: تشافي لم يكن صادقًا معي.. وحرمني أهم ميزاتي!

"لست نادمًا على تجربة برشلونة"

تحدث سيرجينو ديست، ظهير آيندهوفن الهولندي، بحزن شديد عن فترته الصعبة مع برشلونة، التي بدأت في أكتوبر 2020، واستمرت لمدة عامين فقط، مشددًا على أن المدرب تشافي هيرنانديز "لم يكن صادقًا معه".

وأقدم برشلونة على شراء ديست من أياكس مقابل 21 مليون يورو، بعدما قدم مستويات مميزة في الدوري الهولندي، لكنه لم يظهر أفضل مستوياته في القلعة الكتالونية، إذ خاض 72 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليرحل صوب ميلان على سبيل الإعارة ومنه آيندهوفن مجانًا في نهاية المطاف.

وعاد ديست للظهور بأفضل مستوياته مع آيندهوفن الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن بداية الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ديست، في مقابلة مع صحيفة "سبورت": "لقد كانت تجربة برشلونة رائعة. سأحمل البارسا دائمًا في قلبي، لكن النهاية كانت مؤسفة، شعرت أنه بإمكاني أن أكون مفيدًا للنادي، لكن عندما يأتي مدرب جديد بأفكاره لا يمكنك تغييرها، كنت أرغب في إثبات نفسي، لدي أسلوب أخاطر فيه كثيرًا بالكرة، لكن طُلب مني اللعب بطريقة مختلفة، هذا جعلني أفقد بعض الثقة في قراراتي، تتساءل عما إذا كان يجب أن تكون نفسك أو تغير أسلوبك وهذه الشكوك تؤثر في أدائك".

وأوضح: "كان الوقت صعبًا جدًا في برشلونة، كان هناك نوع من الاكتئاب، والعديد من المشاكل خارج (فريق الكرة)، كان الوضع فوضويًا بعض الشيء، فتأثرت النتائج لأنه لم يكن بالإمكان إجراء تعاقدات مهمة، ثم هذه الأمور (هذا اللاعب يجب أن يرحل) و(الآخر سيئ جدًا)، هناك لاعبون يغلقون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقرأون الانتقادات الشديدة، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك".

وختم: "لا أقول إنني نادم على تجربة برشلونة، لكنني لا أشعر أنني حصلت على الفرص اللازمة مع تشافي، كنت أشعر أنني يجب أن ألعب بحدود، وأنني لم أكن نفسي، كنت أرغب في الانضمام إلى الهجوم، لأن هذه هي أكبر ميزاتي، لكنه طلب مني ألا أتقدم. أعتقد أنه لم يكن صادقًا معي، أجرينا عدة محادثات أخبرني فيها شيئًا لكن بعد ذلك شككت في ما إذا كان ذلك صحيحًا حقًا، في الصيف قبل الذهاب في إجازة، قال لي (أعتمد عليك، لا تقرأ الصحافة)، وبمجرد عودتي فاجأني بعبارة (يجب أن ترحل)".