ديربي مانشستر يونايتد وليفربول: ما سبب العداء بينهما، ومن الأكثر نجاحاً؟

يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة كل تفاصيل الصراع الكبير بين العملاقين مانشستر يونايتد وليفربول حول زعامة الكرة الإنجليزية، فما هو تاريخ النزاع بينهما

أبانوب صفوت

تعتبر اللقاءات التنافسية في كرة القدم على غرار الرياضات الآخرى بمثابة بطاقة تعريف للدولة التي تُلعب فيها هذه أو تلك المباراة، وعلى سبيل المثال بمجرد ذكر اسم كرة القدم الأرجنتينية يخطر ببال أغلب المشجعين المواجهة الشهيرة بين قطبي اللعبة هناك وهما بوكا جونيورز وريفر بليت، وكذلك نفس الحال بالنسبة للكرة الأسكتلندية وديربي أولد فيرم بين سيلتك ورينجرز.

أصبحت بعض المباريات في إنجلترا ذو أهمية أكبر من مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول، وذلك اعتماداً على مستوى الفريقين في السنوات الأخيرة حيث عانى كل فريق من بعض الفترات السيئة والتي لم تجعل الكفة بينهما متكافئة خاصةً مع ظهور منافسين أخرين على لقب الدوري مثل مانشستر سيتي وتشيلسي.

في هذا التقرير يقودكم جول لمعرفة كل تفاصيل الصراع القديم بين مانشستر يونايتد وليفربول والذي لازال يحتفظ بقيمته حتى مع هبوط مستوى أي من الفريقين، فما سبب العداء؟ وماذا قيل عن تلك المواجهة؟

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هل يعتبر ليفربول أكبر خصوم مانشستر يونايتد؟

تعتبر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد هي الأكبر على الإطلاق طبقاً لجمهور كل فريق على حدا، حيث سبق وإن صرح فيرجسون في إحدى المرات وقال: لطالما ستكون مباراة دربي بالنسبة لي، فقط بسبب التاريخ، وأضاف: عندما جئت إلى هنا كان فريق ليفربول هو ملك إنجلترا، كان هدفي أن أحاول قلب الأمور.

من الأندية التي تدعي أنها من أكبر خصوم مانشستر يونايتد ليدز يونايتد، أرسنال وجاره مانشستر سيتي، بينما يعتبر منافسي ليفربول هُم الجار إيفرتون، تشيلسي، أرسنال ومانشستر سيتي أيضاً، ومن المثير للاهتمام أن بعض مشجعي الريدز حاولوا تشويه قيمة المواجهة مع اليونايتد باعتبار السيتي هو غريمهم الجديد بسبب تقارب مستوى الثنائي مؤخراً.

ما سبب العداء بين مانشستر يونايتد وليفربول؟

يعتبر التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد متعدد الأوجه بسبب اقتراب المدينتين من بعضهما البعض جغرافياً بالإضافة إلى كونهم منافسين مباشرين على أغلب البطولات، تبعد ليفربول حوالي 40 ميلاً عن مانشستر (المسافة بين أنفيلد وأولد ترافولد حوالي 30 ميلاً) وهم أكبر المدن في شمال غرب إنجلترا، ومن هنا جاءت تسمية الديربي الشمالي الغربي.

فاز كلا من مانشستر يونايتد وليفربول معاً بأكثر من 30 بطولة دوري، ويعتبر هذا الثنائي أكثر أندية إنجلترا نجاحاً على الصعيدين المحلي والأوروبي، بعد أن سيطرا على المشهد تماماً منذ السبعينات وحتى بداية الألفينات، ويتخطى التنافس بينهما مسألة كرة القدم لأن ثروات سكان المدينة الاقتصادية والاجتماعية متشابكة بشكل وثيق.

تلاشى الاستياء التاريخي بين الطرفين في أواخر القرن التاسع عشر بعد بناء قناة مانشستر للسفن، وشهدت منافسة تجارية بين ليفربول الذي يعد مدينة ساحلية بطبيعة الحال وبين مدينة مانشستر التي تقع في الداخل، ولازال هناك الكثير من الغضب بين الطرفين ولكن لماذا يكرهون بعضهم البعض؟ هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا من قبل الأفراد أنفسهم.

ماذا قالوا عن ديربي ليفربول ومانشستر يونايتد؟

في ما يلي مجموعة مختارة من أبرز ما قيل عن مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد وليفربول، والتي قد تكون كفيلة لإبراز مدى أهمية اللقاء والصراع التاريخي بين الطرفين.

كان السير أليكس فيرجسون مهووساً بالتفوق على ليفربول الذي كان أنجح أندية إنجلترا بدون منافس تقريباً قبل مجئ الأسكتلندي، وفي أشهر تصريحاته كان قد سبق وقال: إن التحدي الأكبر الذي يواجهني ليس ما يحدث في الوقت الحالي، ولكن إزاحة ليفربول من على عرشه، ويمكنكم طباعة ذلك.

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ستيفن جيرارد: أنا أكره مانشستر يونايتد

عندما تم سؤال جيرارد من قبل بيتر كراوتش عن الفريق الذي يفضل فوزه ما بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في إحدى المباريات بينهما، أجاب وقال: هذا يشبه، هذا يشبه الاختيار ما بين عائلة كارديشيان وأنا أكره كلا الفريقين.

جيجز: أشعر بسعادة غامرة عند الفوز على ليفربول

يعتبر الأسطورة الويلزية ريان جيجز هو أكثر لاعبي مانشستر يونايتد مشاركةً أمام ليفربول، وكان قد سبق وصّرح: أعتقد أنني لطالما أظهرت الاحترام الصحيح لليفربول وللتاريخ الذي يملكوه، ولكنه أكثر فريق يسعدني الفوز عليه.

كاراجير: أتمنى خسارة مانشستر يونايتد في كل المباريات

لم يخفِ جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق ومحلل قنوات سكاي سبورت حالياً مدى كراهيته لمانشستر يونايتد، حيث سبق وأن صرح: دعونا نكون واضحين، أتمنى خسارة مانشستر يونايتد في كل مرة يلعب فيها، أكون سعيداً عندما يخسرون، أنا واثق بأن مشجعي مانشستر يونايتد لديهم نفس الرغبة والشعور أيضاً تجاه ليفربول، ولن أغير ذلك أبداً.

جاري نيفيل: لا أطيق ليفربول

يتشارك جاري نيفيل ظهير أيمن مانشستر يونايتد سابقاُ مع كاراجير زميله في قنوات سكاي سبورت في كراهية خصمه الأزلي، حيث سبق وأن صرح قائلاً: لا أطيق ليفربول، لا أطيق شعب ليفربول أو التعامل معهم في أي شئ، عندما كبرت كان هناك قدر كبير من الغيرة، أحسدهم على كل النجاح الذي حققه فريقهم.

مباريات لن تُنسى بين ليفربول ومانشستر يونايتد

فيما يلي مجموعة مختارة من أبرز المواجهات بين مانشستر يونايتد وليفربول والتي لن تُنسى أبداً في تاريخ الفريقين.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1996: مانشستر يونايتد 1-0 ليفربول

عُرف فريق ليفربول في تلك الفترة بلقب "سبايسي بويز" بعد أن تأهل الريدز إلى النهائي الذي احتضنه ملعب ويمبلي مرتدياً ثيابه البيضاء الشهير، وكانت المرة الثانية التي يلتقي فيها مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد، ودخل مانشستر يونايتد هذا اللقاء بغرض تحقيق لقبي الدوري والكأس.

أحرز الفرنسي كانتونا هدف المباراة الوحيد لصالح فريقه مانشستر يونايتد وذلك قبل خمس دقائق فقط من النهاية ليتم تسميه هذا اللقاء في ما بعد بنهائي كانتونا.

نهائي كأس الرابطة 2003: ليفربول 2-0 مانشستر يونايتد

أمضى ليفربول فترة التسعينات في ظل مانشستر يونايتد الذي كان في أوج تألقه ولكن الريدز برفقة المدرب جيرارد هولييه كانوا متخصصين في الفوز بالكؤوس، على الرغم أن مجد الفوز بالدوري ظل بعيداً عنهم، ويعتبر نهائي كأس الرابطة عام 2003 من أفضل النهائيات التي فاز بها ليفربول خاصةً وأنها على حساب غريمه مانشستر يونايتد.

تفوق الريدز بهدفين نظيفين سجلهما كلا من ستيفن جيرارد ومايكل أوين وقدم الحارس البولندي جيرزي دوديك أداءاً مذهلاً ليساهم في فوز فريقه باللقب.

الدوري الإنجليزي الممتاز 1993-94: ليفربول 3-3 مانشستر يونايتد

شهدت مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في شهر يناير من عام 1994 الكثير من الدراما بعد أن انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، تقدم الضيوف بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 25 دقيقة فقط عن طريق ستيف بروس، ريان جيجز ودينيس إيروين، ولكن ليفربول عاد بطريقة ما.

أجرز نايجل كلوف هدفين من مسافة بعيدة، قبل أن يحرز نيل رودوك هدف التعادل لأصحاب الأرض قبل 10 دقائق من نهاية المباراة ويقتنص نقطة هامة لليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز 2005-06: مانشستر يونايتد 1-0 ليفربول

تعتبر مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في يناير من عام 2006 من المواجهات التي لن تُنسى أبداً بين الطرفين وذلك بسبب السلوك الاستفزازي لجاري نيفيل عقب صافرة النهاية، حيث أحرز ريو فيرديناند هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة ليخلد نيفيل الانتصار الثمين على طريقته بالركض بطول الملعب من أجل الاحتفال به أمام مدرجات جماهير ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز 2011-12: مانشستر يونايتد 2-1 ليفربول

طغت على خلفية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في فبراير 2012 تلك الحادثة بين إيفرا وسواريز عندما تم المهاجم الأوروجوياني بتوجيه بعض الإساءات للمدافع الفرنسي ليتم إيقافه 8 مباريات في بداية الموسم الجديد ويعود لمواجهة الشياطين الحُمر في أولد ترافولد ولكنه أثار الجدل مجدداً.

رفض سواريز تحية إيفرا قبل بداية المباراة وهو ما أثار من حدة التوتر في المباراة التي انتهت بفوز اليونايتد بهدفي واين روني، ليتعمد الفرنسي استفزاز مهاجم ليفربول عقب صافرة النهاية بالاحتفال بالفوز أمامه.

من الأكثر نجاحاً، ليفربول أم مانشستر يونايتد؟

يعتبر مانشستر يونايتد أكثر نجاحاً من ليفربول على الصعيد المحلي حيث حقق اللقب 20 مرة مقابل 18 بطولة للريدز، كان الشياطين الحمر قد تجاوزوا الرقم القياسي لخصمهم الأزلي في 2011 عندما حققوا الدوري رقم 19، وبمجمل البطولات المحلية حقق اليونايتد 58 بطولة مقابل 50 لليفربول.

على الصعيد الأوروبي يعتبر الريدز أكثر نجاحاً من مانشستر يونايتد حيث حقق أحمر الميرسيسايد 11 بطولة مقابل 6 فقط لليونايتد، ومع ذلك ظفر الشياطين الحمر بنجاح عالمي أكبر من خصمه بسبب تتويجه المسبق ببطولتي الإنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية حيث لم يفز ليفربول بهما أبداً طول تاريخه.