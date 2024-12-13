ديربي مانشستر: موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايت في إحدى قمم الدوري الإنجليزي لحساب الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة..

وعلى ملعب الاتحاد، ستكون هناك فرصة للجريحين أن يلتقطا الأنفاس، ويصالحا الجماهير بعد مردود مخيب في الآونة الأخيرة.

مانشستر سيتي يترنح خلال الشهر الفائت بشكل واضح، بات في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل جاره مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 في الجولة السادسة عشرة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 15 ديسمبر 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد الأحد 15 ديسمبر 2024

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV أنفيلد حفيظ دراجي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-4-2 حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع يوشكو جفارديول - روبن دياش - سيمبسون بوسي - كايل ووكر خط الوسط كيفين دي بروينه - ماثيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا - ماثيوس نونيز خط الهجوم فيل فودين - إرلينج هالاند

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى أندري أونانا خط الدفاع ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - ماتايس دي ليخت - نصير مزراوي خط الوسط مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديش خط الهجوم أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو - راسموس هويلوند

ما هي نتيجة أول ديربي جمعت بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد؟

أول مباراة جمعت بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لم يكن اسما الفريقين كما هو في الوقت الراهن، بل كان مانشستر يونايتد يسمى بـ"نيوتن هيث" ومانشستر سيتي كان يسمى بـ"سينت ماركس".

اللقاء الأول بين الفريقين جمعهما عام 1881، وانتهى بفوز نيوتن هيث (مانشستر يونايتد) بنتيجة 3-0.

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي؟

تواجه فريقا مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي في 170 مباراة سابقة، حيث فاز مانشستر يونايتد في 66 مباراة وفاز مانشستر سيتي في 52 مباراة وحسم التعادل 52 مباراة.

سجل مانشستر يونايتد خلال هذه المباريات في مانشستر سيتي 239 هدفًا، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد 240 هدفًا.