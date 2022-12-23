ديربي مانشستر في النهائي؟ الكشف عن قرعة ربع نهائي كأس كاراباو

الكبار غائبون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن نتيجة قرعة الدور ربع النهائي من كأس كاراباو عقب قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي مساء الخميس.

وانتهت منافسات الدور السابق على وقع قمة الريدز ضد سيتي والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون على أرض الأخير، بينما سيلتقي الجار مانشستر يونايتد مع تشارلتون الذي فجر مفاجأة بإقصاء برايتون بركلات الترجيح على ملعب "أولد ترافورد".

وفي بقية اللقاءات، سيلعب نيوكاسل ضد ليستر سيتي في مواجهة بنكهة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الأول، بينما يقابل وولفرهامبتون نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "مولينو".

وتبدأ مواجهات ربع النهائي في التاسع من يناير المقبل، بينما سيلعب النهائي في "ويمبلي" بالرابع والعشرين من فبراير القادم.