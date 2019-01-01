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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

ديربي كاونتي يكشف حقيقة "جاسوس ليدز"

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Getty Images
أحد أعضاء الجهاز الفني لليدز تجول بشكل مثير للشك داخل ملعب ديربي كاونتي صباح الخميس

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، عن حقيقة الفيديو المُنتشر مؤخراً حول وجود جاسوساً بمقره مساء أمس الخميس.

بعض الصحف الإنجليزية نشرت مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتصرف بطريقة مريبة داخل ساحة تدريب ديربي.

الواقعة أثارت حالة من الجدل داخل انجلترا، بوجود مخاوف أمنية تهدد سلامة العاملين بالنادي والجماهير.

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إدارة ديربي استخدمت كاميرات المراقبة بمساعدة رجال الشرطة للكشف عن حقيقة هذا الشخ، الذي شوهد يتجول داخل الملعب.

وأوضح النادي في بيان رسمي له، أن الشخص هو ضمن أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي ليدز يونايتد.

وأشار إلى أن المحادثات جارية الآن مع إدارة ليدز، للتحقيق في الأمر والتعرف على سبب وجود الشخص الموجود بمقطع الفيديو.

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وتأتي هذه الأحداث قبل المباراة المرتقبة بين ليدز وديربي غداً الأحد في الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".

ويمثل اللقاء أهمية كبيرة لكل منهما في صراع التأهل للبريميرليج، حيث يحتل ديربي المركز السادس بـ43 نقطة مقابل 51 لصالح ليدز المتصدر.

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