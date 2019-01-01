ديربي جدة - لمن الغلبة بين الأهلي والاتحاد خلال شهر أكتوبر

الراقي يستقبل العميد على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة"

تبقى الكرة السعودية دائمًا على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في كل جولة، ويأتي الدور هذه المرة على مواجهة ناديي الأهلي والاتحاد في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري السعودي للمحترفين.

الراقي يستقبل العميد على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة"، بحسابات خاصة جدًا حيث يسعى كلاهما لتصحيح المسار في البطولة المحلية.

وخلال الموسم الحالي مازال كلا الفريقان يُعاني بشكل واضح من التراجع هذا الموسم في النتائج، واهتزاز أداء اللاعبين، ولكن لا شك أن تلك المباراة مهما اختلفت المعايير تحمل طابعا ورونقا خاصا، تجاه الجماهير.

تاريخيًا ألتقى الفريقان في الدوري السعودي للمحترفين بمختلف المسميات من قبل في 22 مباراة انتصر الفريق الأهلاوي بـ9 مواجهات بينما فاز الاتحاد بـ6 وحضر التعادل في 7 لقاءات.

وبالعودة لتاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر أكتوبر بدوري المحترفين، سنجد أن كفة الفريقين متساوية بشكل واضح حيث لعبا 3 مباريات من قبل.

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وحقق الأهلي الفوز في مباراة وحيدة كانت في موسم 2017\2018، بينما تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز في المباراة التي جمعتهما بأكتوبر موسم 2008\2009 وفاز العميد بثنائية مقابل هدف، وتعادلا في مباراة وحيدة موسم 2013\2014.

من الناحية التهديفية، نجح الفريق الأهلاوي في تسجيل 6 أهداف منها 4 أهداف للأهلي (سجل عمر السومة منها هدفين) بينما سجل الاتحاد هدفين.