ديربي جدة الموعد؟ مدرب كريم بنزيما يبشر جمهور الاتحاد بعودة الفرنسي!

تلقت جماهير الاتحاد بشرى سارة بشأن كريم بنزيما..

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تلقت جماهير نادي الاتحاد بشرى سارة بشأن اقتراب عودة الفرنسي كريم بنزيما قائد "العميد" من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وجعلته يغيب عن مباريات الفريق الأخيرة.

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الاتحاد يستعد لخوض أسبوع هام للغاية حيث يواجه سباهان أصفهان الإيراني مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، قبل خوض "ديربي جدة" أمام الأهلي مساء الجمعة في قمة الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي.

البشرى لجماهير الاتحاد جاءت عن طريق خافيير أتالايا مدرب بنزيما الشخصي، وذلك عبر منشور عن طريق خاصية القصص على حسابه في موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ونشر أتالايا، الذي يرافق بنزيما بشكل دائم، صورة من الفندق الذي يقطن فيه بمدينة جدة، مع تعليق: "صباح الخير، نحن هنا لنمنحكم القوة".

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وتفاعل جمهور الاتحاد مع كلمات أتالايا بشكل إيجابي للغاية، حيث يرى الكثيرون منهم أن وصوله إلى جدة جاء لتجهيز بنزيما بالشكل الأمثل قبل مواجهة الأهلي في دوري روشن.

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