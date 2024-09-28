حلان لا ثالث لهما .. رابطة الدوري تبحث عن حل لمواجهات "أسبوع الديربيات"

تعرف على ما تفكر فيه رابطة دوري المحترفين

وضعت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين، سيناريوهات بشأن موعد مباريات أسبوع الديربيات، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن السيناريو الأول هو أن تقام مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي يوم 31 أكتوبر المقبل، على أن تقام مواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 1 نوفمبر القادم، وديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية يوم 2 نوفمبر.

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وأضافت الصحيفة أن السيناريو الثاني هو أن يقام ديربي جدة والرياض في يوم واحد وهو الجمعة 1 نوفمبر، ولكن بتوقيتات مختلفة، على أن يقام ديربي الشرقية يوم السبت 2 نوفمبر.

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كما أكدت الصحيفة على أن مواجهة الاتفاق والهلال بالجولة العاشرة بدوري روشن السعودي، سيكون من الصعب جدولتها في اليوم الأول من الجولة المقرر لها يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث سيكون الفريق الشرقي مرتبطًا بمباراة القادسية الكويتي في بطولة كأس الخليج للأندية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قرارات لجنة المسابقات يوم الإثنين المقبل، حيث سيتم حسم مواعيد الديربيات الثلاثة جدة والرياض والشرقية.