"لم يعد ممكنًا تجاهل الأمر".. أحداث ديربي برشلونة وإسبانيول تفتح "باب الفساد" من جديد!

ماذا حدث؟

شهدت مباراة الديربي بين برشلونة وإسبانيول أمس الأحد، والتي حسمها البلوجرانا بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وحقق برشلونة الفوز الثالث على التوالي، بعد تجاوز بايرن ميونخ وريال مدريد، معتمدًا على الدفاع المتقدم و"مصيدة التسلل"، التي سقط فيها لاعبو إسبانيول 6 مرات.

وقال الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز، في تصريح لـ"راديو ماركا" عقب المباراة: "أنا من الذين يشكون في النظام، جميع الشركات المشاركة في الليجا لها صلة بنادٍ ما أو مرتبطة بنادٍ ما، لا يمكنها أن تكون جزءًا من المسابقة، يجب أن يكونوا جميعًا مستقلين".

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وأضاف تعليقًا على الأهداف الملغاة لإسبانيول (بداعي التسلل): "أن تلعب شركة مرتبطة ببرشلونة دورًا مهمًا في تحديد التسلل (مسؤولة عن تقنية الفيديو) هي حقيقة لا يمكن تجاهلها، إنها تضارب مصالح".

تطرق إلى الأمر ذاته المحلل إيرين جونكيرا بقوله: "بالنسبة لي التسلل يعني أن تحصل على ميزة، وفي ملليمتر واحد لا تحصل على أي ميزة. لا يمكننا الثقة بأي شخص الآن، لا بالآلات ولا بالحكام".