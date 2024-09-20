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مصعب صلاح

ديربي الغضب: موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

إنتر v ميلانإنترميلانالدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن ديربي الغضب بين إنتر وميلان في الجولة الخامسة في الدوري الإيطالي على ملعب "جوزيبي مياتزا" والقنوات الناقلة ..

عشاق الدوري الإيطالي في انتظار ديربي الغضب بين إنتر وميلان في الجولة الخامسة على ملعب "جوزيبي مياتزا" في أهمم قممة السيري آ.

إنتر انتصر في مباراتين وتعادل مرتين منذ انطلاق الدوري ويتواجد في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، كما تعادل سلبيًا مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

أما بالنسبة للجار، ميلان، فلم ينتصر سوى مرة واحدة فقط في الدوري وتعادل مرتين وخسر مرة ويتواجد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وميلان في ديربي الغضبة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

موعد مباراة إنتر وميلان، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2024-2025، هو الأحد 22 سبتمبر 2024، على ملعب جوزيبي مياتزا.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وميلان عبر قناة AD Sports Premium 1

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق ستارز بلاي.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
إنتر - ميلانالأحد 22 سبتمبر 2024،
21:45 مصر والسعودية		AD Sports Premium 1فارس عوضجوزيبي مياتزا

تشكيل إنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة3-5-2
حراسة المرمىسومر
خط الدفاعبافارد، أتشيربي، باستوني
خط الوسطدومفريس، باريلا، كالهان أوغلو، مخيتاريان، كارلوس أوجوستو
خط الهجومتورام، لاوتارو

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمايك مينيان
خط الدفاعكالابريا، توموري، بافلوفيتش، تيو هيرنانديز
خط الوسطفوفانا، لوفتوس تشيك، رينديرز
خط الهجومرافائيل لياو، ألفارو موراتا، بوليسيتش
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