بسبب ديربي الهلال .. صورة سلطان الغشيان "تكذب" رائد إسماعيل وتغضب جماهير النصر

هل تعرضت جماهير نادي النصر لـ"الخداع"؟!..

انتشرت "صورة" أثارت غضب جماهير النصر، على هامش ديربي الرياض الكبير أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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النصر يستضيف الهلال، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هذه الصورة التي تم تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي؛ تظهر الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان، في "الاستوديو" الخاص بديربي الرياض الكبير، على قناة نادي النصر، التي تبث بالاشتراك مع شبكة "دازن" العالمية.

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جماهير النصر كانت قد أعلنت رفضها تعيين الغشيان، للعمل في قناة نادي النصر؛ بسبب ما اعتبروه "ميول" الإعلامي ضد الفريق الأصفر، وتشجيعه للغريم التقليدي الهلال.

رائد إسماعيل، المدير التنفيذي لنادي النصر، قابل هذا الرفض الجماهيري؛ بالتأكيد على "التراجع" عن التعاقد مع سلطان الغشيان، احترامًا لعشاق هذا الكيان الرياضي الكبير.

لكن.. ظهور الغشيان في قناة نادي النصر، على هامش ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، "ورط" إسماعيل أمام جماهير العالمي، التي اتهمته بالكذب عليها، في هذا الملف تحديدًا.

جدير بالذكر أن جماهير النصر طالبت كثيرًا بـ"رحيل" رائد عن منصبه؛ محمّلة إياه الأزمات الإدارية والفنية التي يتعرض لها النادي، والتي أدت إلى ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم عن منصات التتويج.