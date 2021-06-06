ديشان يقضي على حلم زين الدين زيدان

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يقضي على حلم زيدان في تدريب الديوك قريبًا!

وجه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا صدمة قوية لنظيره زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها إمكانية تجديد عقده مع منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.

وقال ديشان موجهًا صدمته لزين الدين زيدان: "ربما أستمر لما بعد 2022 بالاتفاق مع رئيس الاتحاد الفرنسي".

وأضاف: "الجميع يريد استمراري مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب أن أثبت وجهة نظرهم ونحقق النتائج".

وأردف: "في مرحلة ما في حياتي ستتغير الأمور، لكن في الوقت الحالي أنا أزدهر في دور المدير الفني وأنجح فيه".

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وصرح: "لا أفكر في الوقت الحالي أن أقوم بتدريب أحد الأندية، أنا الآن في غاية السعادة وكل شيء أريده يتحقق".

جدير بالذكر أن زيدان في الوقت الحالي دون عمل، بعد أن غادر ريال مدريد بنهاية الموسم، عقب أن فشل في الفوز بأي لقب.